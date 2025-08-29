Три человека госпитализированы после аварии с катером в Малой Невке

В результате затопления катера в водах Малой Невки пострадали три человека, им потребовалась госпитализация, сообщила 29 августа Северо-Западная транспортная прокуратура. Ведомство начало проверку в связи с произошедшим.

Как рассказали в Управлении на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу, сообщение об инциденте поступило вскоре после полуночи. Авария произошла между Большим Крестовским и Лазаревским мостами. На катере находились три человека, всем им потребовалась помощь медиков.

По сообщению транспортной прокуратуры, маломерное судно типа "Афалина" совершило навал на бревно, из-за чего частично затонуло.

В связи с инцидентом транспортная прокуратура и транспортная полиция организовали проверки. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Андрей Казарлыга, фото: Северо-западная транспортная прокуратура / Telegram