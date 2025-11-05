Беглов поздравил Адмиралтейский район с 321-летием

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил Адмиралтейский район с 321-й годовщиной со дня основания, передаёт пресс-служба Смольного. Глава города отметил, что власти сохраняют историю района, одновременно воплощая в нём новые идеи.

"Для меня Адмиралтейский — это ещё и личные тёплые воспоминания о студенчестве — учёбе в Ленинградском инженерно-строительном институте", — понастальгировал Беглов.

Градоначальник подчеркнул, что на территории района находятся предприятия и учреждения культуры мирового значения. Среди них — Адмиралтейские верфи, дата основания которых стала началом истории района и отечественного кораблестроения.

Среди современных достижений Беглов назвал общественное пространство в Новой Голландии, которое, по его словам, стало одним из самых посещаемых мест в Петербурге. Отметим, Новая Голландия - частный проект. Кроме того, в прошлом году в Адмиралтейском районе открыли Лермонтовский лицей и новый детский сад на 260 мест. В 2025 году, власти открыли первый городской центр для помощи людям с болезнью Паркинсона на базе поликлиники № 81, подытожил губернатор.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру