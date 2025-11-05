Прокуратура подала в суд на МО "Гавань" из-за падения ребёнка с качели

Прокуратура Василеостровского района подала иск к местной администрации МО "Гавань", сообщила 5 ноября пресс-служба ведомства. Ведомство требует взыскать с муниципалов компенсацию морального вреда в пользу ребенка, упавшего с качели на детской игровой площадке.

Инцидент произошел в октябре 2025 года на Морской набережной. На качели оборвалась цепь из-за чего несовершеннолетний упал и получил тяжелые травмы. Уточняется, что качели нуждались в ремонте из-за износа. По мнению ведомства, органы местного самоуправления ненадлежащим образом следили за состоянием площадки.

Кроме того, прокуратура внесла представление в адрес главы МО "Гавань" Евгения Борща с требованием устранить выявленные нарушения. Прокуратура не в первый раз обращает внимание МО "Гавань" на опасные детские площадки. Так, в июне 2025 года ведомство направило в адрес Евгения Борща представление из-за неудовлетворительного состояния игровой зоны возле дома на Гаванской улице.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру