Путин назначил замглавы ФАС руководителем Тверской области

Президент Владимир Путин 5 ноября подписал указ о назначении заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталия Королева на пост временно исполняющего обязанности губернатора Тверской области, сообщили в Кремле. Накануне глава государства провел встречу с Королевым. Во время беседы Путин назвал Тверскую область "очень важным регионом" с вопросами, которые требуют дополнительного внимания.

"Владимир Владимирович, спасибо большое за высокое оказанное доверие. Я к этому готов. Уверен, что оправдаю Ваше доверие. Хотел бы сказать, что в качестве главного приоритета, конечно, будет являться в моей работе повышение качества жизни людей", – ответил Королев на предложение президента возглавить область.

Королев отметил, что в список первоочередных задач на новом посту войдет подготовка к зимнему периоду, поддержка семей участников специальной военной операции, а также развитие экономического потенциала Тверской области. В том числе, добавил Королев, он намерен оказывать помощь в реализации высокоскоростной магистрали Петербург – Москва, которая пройдет через территорию Тверской области.

– Хотел бы сказать, что, работая на госслужбе, я привык Ваши поручения выполнять безусловно и продолжу это делать впредь, – добавил чиновник.

Королеву 45 лет, родом из Красноярска. В ФАС он работает с 2005 года. С октября 2015 года занимает заместителя руководителя ведомства.

Место главы Тверской области стало вакантным после назначения прежнего руководителя Игоря Рудени на пост полномочного представителя президента в Северо-Западного федерального округа. Он сменил на этой должности Александра Гуцана, который возглавил Генеральную прокуратуру.

Константин Леньков / Фото: Кремль