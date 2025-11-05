Shaman и Мизулина поженились

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина зарегистрировали брак. Церемония прошла 5 ноября в Донецке.

"В Донецке мы с Ярославом посетили ЗАГС и расписались", - написала в своем telegram-канале Мизулина.

На процессе бракосочетания также присутствовал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он поздравил молодоженов, пожал руку Shaman и обнял Мизулину.

В марте 2025 года Дронов и Мизулина официально заявили на концерте в Москве об их романе. Он пригласил свою возлюбленную на сцену, где поцеловал ее.

В конце сентября 2024 года Дронов развелся со своей женой, Еленой Мартыновой, после семи лет брака. Они совместно приняли решение о расставании.

Кирилл Дудров