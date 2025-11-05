В Петербурге планируют разрешить ресторанам устанавливать круглогодичные веранды

Власти Петербурга планируют разрешить круглогодичные веранды кафе и ресторанов, сообщил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов в интервью "Фонтанке", опубликованном 5 ноября. По словам чиновника, Смольный пока не решил, будет ли возможно полноценное использование террас круглый год или только в качестве неразобранной конструкции.

"На всех остальных улицах, с учётом удобства горожан и возможностей коммунальной техники, мы позитивно относимся к развитию красивых террас и ни в коем случае не планируем усложнять правила", — добавил глава ведомства.

По его словам, оба варианта уже действуют в Москве. Кроме того, "зимние террасы" появятся и в спальных районах. Однако это не затронет Невский проспект, куда не вернутся даже летние кафе из-за возросшего пешеходного трафика, уточнил Ситов.

Окончательное видение изменений власти города сформируют в ноябре, Таким образом, установка круглогодичных веранд была возможна уже в следующем году.

О планах сократить список разрешённых к установке нестационарных торговых объектов более чем на 600 позиций в комитете рассказывали еще в феврале 2025 года. В первую очередь внимание чиновников привлек Невский проспект, где в схеме размещения НТО не осталось ни одного объекта.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру