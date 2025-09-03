В парадную лестницу Мариинского дворца заложат капсулу времени

Капсулу времени заложат в парадную лестницу Мариинского дворца в ходе реставрации, рассказал председатель петербургского Заксобрания Александр Бельский 3 сентября в своем telegram-канале. Спикер ЗакСа предложил своим подписчикам вместе решить, какое послание положат в ёмкость.

Капсулу должны заложить на завершающем этапе работ. По задумке авторов, её откроют потомки в ходе следующей реставрации лестницы через десятки лет.

"Предлагаю вместе решить, что будет в послании: какие мысли и смыслы мы хотим передать будущим петербуржцам, о каких событиях рассказать. Давайте общими усилиями придумаем текст, который свяжет поколения горожан", - написал Бельский в публикации.

Как отмечается в видео, опубликованном спикером ЗакСа, расчистка стен лестницы началась в июле этого года. В ходе работ специалисты столкнулись с тем, что искусственный мрамор сильно пропитан олифой и покрыт большим количеством слоёв краски, а отдельные части отделки утеряны.

Напомним, о реставрации парадной лестницы и входа в Мариинском дворце сообщил ранее КГИОП. В ходе работ будет восстановлен изначальный облик интерьеров. Также будут отреставрированы гипсовые бюсты в арках стены, скульптуры "Римский воин" и "Греческий воин" и лепной фриз с рельефами "Триумфальный въезд Александра Великого в Вавилон".

Анастасия Луценко / Фото: Законодательное собрание