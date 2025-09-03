В Мариинском дворце начали реставрировать парадную лестницу  

По заказу петербургского Заксобрания в Мариинском дворце, где заседает городской парламент, началась реставрация парадной лестницы и парадного входа, сообщила 2 сентября пресс-служба комитета по контролю и охране памятников (КГИОП). Комитет выдал разрешение на проведение работ в историческом здании.

В ходе работ специалисты восстановят первоначальную отделку интерьеров парадной лестницы. Будет проведена реставрация искусственного мрамора, натурального камня, лепнины, позолоты и штукатурного декора. Также ведутся работы по восстановлению дверных заполнений и фурнитуры, мраморных полов и известняковых ступеней лестницы.

Кроме того, специалисты намерены отреставрировать гипсовые бюсты, установленные в арках стен, и скульптуры "Римский воин" и "Греческий воин". Наконец, реставрация также затронет лепной фриз с рельефами "Триумфальный въезд Александра Великого в Вавилон".

Напомним, в конце апреля петербургский ЗакС объявил девять конкурсов на проведение реставрационных работ в здании дворца. Общая сумма всех закупок составляла порядка 285 млн рублей. Тогда ожидалось, что работы начнутся 1 июля и продлятся до конца ноября.

Отметим, что в конце октября 2024 на парадную лестницу Мариинского дворца после реставрации вернулись две мраморные собаки. На открытии скульптур присутствовали спикер ЗакСа Аександр Бельский и губернатор Петербурга Александр Беглов.

Анастасия Луценко / Фото: КГИОП