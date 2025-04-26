На реставрацию в Мариинском дворце заложили почти треть миллиарда рублей

Законодательное собрание объявило девять конкурсов на проведение реставрационных работ, следует из информации на портале госзакупок. Конкурсы на проведение работ были опубликованы 24 и 25 апреля, обратило внимание интернет-издание "Фонтанка".

Максимальная сумма всех девяти закупок составила 285,1 млн рублей. За эти деньги подрядчикам предстоит отреставрировать парадную лестницу и вестибюль здания. Существует вероятность, что работы на объекте начнутся 1 июля, однако это произойдет не ранее даты заключения контракта и получения разрешения на них.

Сроком завершения работ обозначено 30 ноября 2025 года. От подрядчика ждут, в том числе, работ по реставрации, консервации и воссоздания существующих деталей.

Ранее Заксобрание объявило конкурс на поставку сувенирных автоинструментов за 981 тысячу рублей. В целом городской парламент регулярно проводит закупки предметов, предназначенных для передачи в дар. Так, например, в конце 2024 года ЗакС пожелал приобрести 500 сувенирных наборов с шарфами и зонтиками.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру