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Новости 20:48

ЗакС закупит сувенирные автоинструменты почти за 1 млн рублей

фото ЗакС политика ЗакС закупит сувенирные автоинструменты почти за 1 млн рублей

Петербургский парламент объявил закупку на поставку сувенирной продукции, на которую готовы потратить 981 тысячу рублей. Под сувенирной продукцией предполагается набор автоинструментов из 57 предметов: трещоточные ключи, кардан, отвертки-держатели и другие приспособления.

Все инструменты должны быть выполнены из стали и упакованы в специальный кейс. Продукцию хотят получить в Заксобрании в течение 20 дней с момента подписания контракта. Всего парламенту потребовалось 175 таких наборов. Каждый оценили в 5,6 тысяч рублей. 

Ранее ЗАКС.Ру писал, кто ГБУ "Городское туристско-информационное бюро" собирается потратить до 34 млн рублей на организацию роад-шоу по городам России с презентации туристского потенциала Северной столицы.

Фото из аукционной документации


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