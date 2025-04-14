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Новости 14 апреля, 20:32

Туристский потенциал Петербурга покажут в 19 городах России за 34 млн рублей

фото ЗакС политика Туристский потенциал Петербурга покажут в 19 городах России за 34 млн рублей

ГБУ "Городское туристско-информационное бюро" объявило закупку на проведение "роуд-шоу" в 19 городах России с целью презентации туристского потенциала Петербурга и увеличения въездного потока в Северную столицу. На эти цели собираются потратить до 34,7 млн рублей, следует из закупки, опубликованной 14 апреля. 

В плане посетить 19 городов: Смоленск, Калуга, Тула, Рязань, Нижний Новгород, Казань, Ижевск, Пермь, Пенза, Саратов, Самара, Уфа, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск. В поездку отправятся не менее 12 представителей туристической индустрии Петербурга. Путешествие по регионам должно пройти до конца ноября 2025 года. 

Делегация петербургской туриндустрии в ходе поездки по городам проведет будет проводить презентации, воркшопы и кофе-брейки для участников. 

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что в Петербурге на майские праздники ожидают 880 тысяч туристов. Загрузка в отелях на этот период может достигнуть 88%. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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