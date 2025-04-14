В Смольном ожидают рост турпотока на майских праздниках

Туристический поток в Петербург на предстоящих майских праздниках может на 5 % превысит показатели за аналогичный период 2024 года, полагает глава комитета по туризму Евгений Панкевич. Своими предположениями он поделился 14 апреля на пресс-конференции в "Интерфаксе", посвященной началу высокого туристического сезона в городе.

— Можно сказать, что мы ждем с 30 апреля по 11 мая порядка 880 тысяч туристов, это на 5 %, ожидается, что будет больше, чем в том году. Посмотрим где-то на период с 1 по 4 мая мы ожидаем загрузку в наших гостиничных комплексах порядка 82 %, а 84-88 % придется уже на вторую половину майских праздников, где-то с 4 по 10-11 мая — сообщил Панкевич.

Чиновник назвал патриотический туризм "самым главным продуктом этого года". На сайте Visit Petersburg создана отдельная страничка со всеми патриотическими маршрутами, связанными с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, в этом году был возрожден "советский, классический" маршрут, посвященный блокаде Ленинграда, добавил он.

Также Панкевич обозначил большие проекты в сфере туризма, приоритетные для 2025 года. Это научно-популярный туризм, экологическая повестка и проект "Новая туристская география", посвященный формированию новой гостевой среды. Помимо этого, он упомянул так называемый дизайн-туризм, нацеленный на приобретение гостями города различных товаров и сувениров в рамках проводимых мероприятий.

На Большом проспекте Петроградской стороны в 2025 году планируется открытие "Модного квартала" — небольшого маршрута с магазинами, в продаже у которых ожидаются различные товары российского производства.

В 2024 году туристический поток в Петербург составил 11,6 млн человек, что почти на четверть превысило показатели 2023 года. В начале апреля Городское туристско-информационное бюро объявило конкурс на продвижение Петербурга в регионах России как "ведущей туристической дестинации", на это заложили до 37 млн рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру