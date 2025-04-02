Петербург потратит до 37 млн рублей на продвижение среди туристов из России

Стоимость продвижения Петербурга как "ведущей туристической дестинации" в России может составить до 37 млн рублей, открытый конкурс объявило 1 апреля на портале госзакупок Городское туристско-информационное бюро. Искать потенциальных гостей Северной столицы планируют с помощью медийной рекламы на сервисе "Яндекс Путешествия" и медийной кампании на "Яндекс Расписаниях".

Целями кампании называют продвижение городского туристского портала Петербурга и повышение информированности о нем. Также речь идет о продвижении "регионального туристского продукта" и рассказе о туристских возможностях города в качестве локации для путешествий в разные сезоны года. Продолжительность кампании должна составить не менее 100 дней, завершиться она должна до конца сентября.

Согласно описанию объекта закупки, исполнитель контракта должен будет представить заказчику план по проведению кампании и, в дальнейшем, подготовить интерактивный раздел о Петербурге на "Яндекс Путешествиях". Среди прочего, ему предстоит создать два баннера, отвечающих требованиям площадки, подготовить две статьи, фотографии и интерактивные материалы, созданные "с использованием индивидуально-разработанных вовлекающих пользователей механик". Рассказывать предстоит о достопримечательностях и туристических маршрутах города, в том числе об экологическом, пляжном и ином видах туризма.

В технической документации приведены желательные итоги кампании в интернете. На "Яндекс Путешествиях" предполагается не менее 35,3 млн показов рекламы с охватом пользователей, увидевших ее, на уровне не менее 5,1 млн человек. На сервисе "Яндекс Расписания" должно быть не менее 33,6 млн показов при охвате не менее 10,8 млн пользователей.

В начале марта Городское туристско-информационное бюро объявляло конкурс на продвижение туристского потенциала Петербурга среди жителей Москвы. Речь шла об открытии мобильного информационного пункта на территории Центрального административного округа столицы и подготовки персонала для его работы. Потратить на это планировали до 39,8 млн рублей, итоговая сумма по итогам рассмотрения заявок оказалась на уровне 39 млн рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру