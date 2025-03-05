Петербург займется продвижением среди туристов в Москве

Городское туристско-информационное бюро объявило конкурс на продвижение туристского потенциала Петербурга в Москве, информация об этом появилась 4 марта на портале госзакупок. На работу павильона для обслуживания отдыхающих потратят до 39,8 млн рублей.

Согласно технической документации, мобильный информационный пункт предполагается открыть в Центральном административном округе или же в Останкинском районе столицы в пешей доступности от станции метро. Работать павильону предстоит с 15 апреля по 15 октября. Площадь сооружения должна быть не менее 45 квадратных метров, а стоять ему полагается в месте с высокой проходимостью.

Предполагается, что появление павильона поспособствует продвижению Петербурга "как лидирующей всесезонной туристской дестинации на рынке Москвы" и формированию имиджа города как "туристского центра мирового уровня". Исполнитель контракта должен будет подобрать персонал и организовать обучение сотрудников по темам, связанным с туристическими местами в Петербурге. Отдельный блок обучения касается специфики общения с иностранными туристами.

Также за время работы павильона организатору предстоит провести шесть праздничных и 12 тематических мероприятий, а также 18 интерактивных акций. Праздничные мероприятия должны быть посвящены торжественному открытию инфоцентра, Дню Победы, Дню защиты детей, Дню семьи, Дню знаний и Всемирному дню туризма. Тематические мероприятия могут быть посвящены, например, сезону белых ночей, семейным и свадебным поездкам в Петербург или же рассказу о реках и каналах.

Ранее стало известно о том, что Петербург намерен потратить до 108,2 млн рублей для создания экспозиции и проведения мероприятий в рамках Петербургского международного экономического форума. Мероприятие состоится в этом году в период с 18 по 21 июня.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру