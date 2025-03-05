Петербург выделит до 108 млн рублей на участие в ПМЭФ

Комитет по государственному заказу объявил 4 марта конкурс на организацию экспозиции Петербурга и проведение мероприятий в рамках предстоящего Петербургского международного экономического форума, следует из данных на портале госзакупок. Подрядчик может рассчитывать на сумму, не превышающую 108,2 млн рублей.

В этом году ПМЭФ пройдет с 18 по 21 июня. Как обычно, площадкой для него послужит "Экспофорум". Согласно описанию объекта закупки, общая площадь застройки экспозиции Петербурга составит не менее 1 697 квадратных метров без учета второго этажа.

Подрядчику предстоит разработать дизайн-проект экспозиционно-деловой зоны, учитывая возможность комфортного в ней размещения 500 человек. Сам проект должен быть выполнен в единой стилистической концепции. Экспозиция Петербурга должна быть разделена на конгрессную, информационную, экспозиционно-презентационную зоны, открытую зону деловых контактов и неформального общения и закрытую зону переговоров, VIP-зону переговоров и ряд иных зон.

Также исполнитель должен организовать услуги кейтеринга на все дни проведения форума. В открытой и закрытой зонах следует провести по восемь кофе-брейков. Кроме того, запланированы по четыре завтрака и обеда. Использование одноразовой посуды при сервировке не допускается. Обслуживать гостей должны официанты, облаченные в единообразную форму и осведомленные о нормах и правилах проведения протокольных мероприятий.

Наконец, для гостей экспозиции следует подготовить презентационную продукцию. Это должна быть посуда из костяного фарфора, подарочные бумажные пакеты и подарочные наборы конфет.

В конце февраля комитет по госзаказу объявил конкурс на организацию экспозиции Петербурга на выставке-форуме "Госзаказ". Подрядчику готовы заплатить за выполнение работ сумму, не превышающую 50 млн рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру