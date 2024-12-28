ЗакС потратит до 2,2 млн рублей на сувенирные наборы с шарфами и зонтиками

Петербургское Заксобрание ищет поставщика 500 сувенирных наборов за общую сумму не выше 2,2 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок. Кого именно планируют одарять, в технической документации не уточняется.

Из описания объекта закупки следует, что городской парламент рассчитывает приобрести два вида сувенирных наборов по 250 штук каждого вида. В состав первого комплекта входят автоматический складной зонтик и темно-синий полиэстеровый вязаный шарф. Второй комплект также содержит складной зонтик, но вместо шарфа в него входит вязаный палантин.

Вещи должны быть сложены в подарочные коробки под цвет самих предметов. Отгрузка наборов должна произойти единовременно в течение 20 рабочих дней с момента заключения контракта.

Ранее стало известно о планах Заксобрания потратить до 8 млн рублей на питание участников официальных мероприятий в 2025 году. До этого ЗакС объявил закупку на поставку печатной продукции в следующем году. Среди прочего, в перечне газет и журналов нашлось место изданию о путешествиях и мире "Вокруг света".

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру