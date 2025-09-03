Ситов допустил, что закон о "наливайках" ограничит работу более 80 "РосАлов"

В общей сложности 84 алкомаркета "РосАл" на территории многоквартирных домов могут столкнуться в своей работе с ограничениями из-за закона о "наливайках", передает 3 сентября "Коммерсантъ Санкт-Петербург" слова председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александра Ситова. Всего же, по оценке чиновника, ограничения продажи алкоголя могут коснуться 300-350 заведений Петербурга.

Как уточнил Ситов, около половины точек, которым придется сократить время работы, приходится на магазины, которые маскируются в ночное время под бары. Еще в приблизительно 150 случаях речь идет о маленьких по метражу барах.

"Предпосылок к отмене закона мы не видим. <…> Мы будем настаивать вместе с другими органами, чтобы схема "бар плюс магазин" исчезла окончательно", — цитирует Ситова "РБК-Петербург".

Глава комитета заявил, что часть "наливаек" уже прекращает работу. При этом он отметил, что владельцы могут переформатировать заведения, открыв в них кухню и отказавшись от работы в качестве магазина. В целом чиновник ожидает, что половина "наливаек" закроется из-за недостаточной площади зала обслуживания, а другая половина — из-за отсутствия отдельного выхода со стороны фасада.

Напомним, закон о "наливайках" заработал в Петербурге с 1 сентября. Теперь отпускать алкоголь по ночам на территории МКД могут только заведения общепита, включенные в реестр ресторанов. К настоящему моменту в списке находится 110 заведений, заявок от "РосАла" о включении в перечень не поступало, передает РБК слова Ситова.

Для попадания в реестр ресторанов заведение должно отвечать суммарно семи критериям. Оно должно обладать отдельным выходом с фасада здания, иметь отдельное помещение для приготовления пищи, отдельные туалеты для клиентов и персонала, а площадь зала обслуживания в нем не может быть меньше 50 квадратных метров. В штате должно быть не меньше пяти сотрудников, включая двух поваров. Кроме того, заведение должно быть оборудовано тревожной кнопкой и располагать договором с охранной фирмой на оказание услуг.

Всего в Петербурге насчитывается 1,6 тысячи заведений общепита, которые торгуют алкоголем в жилых домах. После вступления закона в силу появилась информация о том, что ряд "РосАлов" перестали работать по ночам. Это не коснулось торговых точек, расположенных в нежилых зданиях. При этом, как рассказывал лидер "Центрального района за комфортную среду обитания" Ярослав Костров, действие закона не повлияло на торговлю алкоголем в круглосуточных несетевых магазинах.

