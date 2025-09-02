Большая часть "РосАлов" стали закрываться на ночь из-за закона о "наливайках"

Большинство магазинов "РосАл", торговавших алкоголем по лицензии общепита, закрылись после 22:00 1 сентября из-за вступившего в силу закона о "наливайках", сообщил 2 сентября telegram-канал "Ротонда". При этом некоторые точки продолжили работать ночью, так как находятся в нежилых домах.

"Магазинов 15, наверное, осталось, в городе и в области. Весь центр закрыт, на Васильевском острове один работает. А в жилых домах всё, слава богу", — сообщил сотрудник "РосАла" корреспонденту "Ротонды".

Как подчеркивает telegram-канал, на закрытых точках были размещены объявления, уточняющие обновленный режим работы магазина. Кроме того, там указаны адреса ближайших точек "РосАла", где продолжает работу круглосуточный бар.

При этом активист Ярослав Костров рассказал "Ротонде", что в центре города все еще продолжают продажу алкоголя в отдельных круглосуточных магазинах в жилых домах. В своих социальных сетях активист отметил, что у "наливаек" эстафету по продажу алкоголя по ночам перехватили также заведения, торгующие шавермой.

Напомним, закон о "наливайках" был принят петербургским Заксобранием 28 мая, в тот же день он был подписан губернатором Александром Бегловым. Согласно новым правилам, продавать алкоголь после 22 часов могут только заведения общепита, включенные в реестр ресторанов.

Чтобы попасть в этот перечень, точка общепита должна иметь отдельный вход с фасада, зал обслуживания площадью не менее 50 квадратных метров, отдельное помещение для приготовления пищи и раздельные туалеты для сотрудников и посетителей. Кроме того, штат работников должен насчитывать не менее пяти ставок, в том числе две ставки для поваров. Наконец, у заведения должен быть договор с охранной фирмой и "тревожная" кнопка.

Реестр ресторанов ведет комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. В конце августа он опубликовал инструкцию для предпринимателей по включению заведения в этот перечень. На данный момент в реестре значатся 56 точек общепита.

Анастасия Луценко, фото: unsplash