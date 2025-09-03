В Петербурге задержали капитана катера, при сходе с которого погиб мужчина

Сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) задержали мужчину 1988 года рождения, подозреваемого в нарушении правил безопасности эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2.1 ст. 263 УК РФ), сообщила пресс-служба ведомства 3 сентября. По версии следствия, он управлял катером, при сходе с которого погиб мужчина.

Как говорится в публикации, инцидент произошел в ночное время 1 сентября. Тогда задержанный якобы управлял катером, на борту которого находились двое пассажиров. При этом мужчина мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемый будто бы припарковал судно к причальной стенке на набережной канала Грибоедова в месте, не приспособленном для высадки и посадки пассажиров.

В результате при сходе с катера на причал один из пассажиров 1994 года рождения упал в воду и утонул. Сам судоводитель и второй пассажир не пострадали.

Сотрудники Западного МСУТ продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.

Напомним, ранее Пушкинский районный суд Петербурга приговорил к 3 годам лишения свободы условно обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека (п. в ч. 2 ст. 238 УК РФ), в рамках дела о перевернувшемся понтоне в Большом пруду в Царском Селе.

Анастасия Луценко / фото: пресс-служба Западного МСУТ