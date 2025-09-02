СК возбудил дело из-за гибели пассажира речного катера

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело из-за гибели мужчины в канале Грибоедова, сообщила пресс-служба ведомства 2 сентября. Следком классифицировал инцидент как нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ).

Как говорится в публикации, происшествие случилось 1 сентября. Тогда мужчина 1994 года рождения упал в воду при попытке сойти с катера, пришвартованного к причалу на набережной канала Грибоедова. В результате пассажир катера утонул.

Сотрудники ведомства осмотрели место происшествия, допросили очевидцев и провели комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, ранее Пушкинский районный суд Петербурга приговорил к 3 годам лишения свободы условно фигуранта дела о перевернувшемся понтоне в Большом пруду в Царском Селе. Его признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека (п. в ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба Следкома