Фигуранту дела об опрокинувшемся понтоне в Царском Селе дали условный срок

Пушкинский районный суд Петербурга огласил приговор Сергею Немцову, обвиняемому в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека (п. в ч. 2 ст. 238 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов города 11 августа. Суд назначил Немцову лишение свободы на 3 года условно.

Как говорится в публикации, Немцов, занимавший должность гендиректора ООО "Маринпласт", в период с 29 мая по 6 июня 2024 года допустил Алексея Тихонова до управления самоходного пантона "Остров-15". При этом Тихонов не имел права на управление судном, а сам пантон был запрещен для эксплуатации. В результате 6 июня произошло опрокидывание судна на Большом пруду в ГМЗ "Царское село", повлекшее за собой падение в воду 24 находивших на нем пассажиров. Одна их пассажирок погибла.

Немцов свою вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 3 года условно с испытательным сроком 2 года. Ему также предстоит выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Напомним, в конце марта Пушкинский районный суд также приговорил к 1,5 годам условно Алексея Тихонова. Его признали виновным в нарушении правил эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ). Как установил суд, Тихонов, работавший монтажником в ООО "Маринпласт", с вечера 5 июня по два часа ночи 6 июня нарушил ограничение по предельной пассажировместимости судна, осуществив посадку на понтон 24 человек. В вину Тихонову также ставилось отсутствие спасательных средств на борту.

