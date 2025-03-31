За смертельное опрокидывание понтона в пушкинском пруду назначили условный срок

Пушкинский районный суд огласил приговор по делу о нарушении правил эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ), сообщила 31 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга. Алексею Тихонову назначили полтора года условно с двухлетним испытательным сроком и запретом работать на внутреннем водном транспорте в течение двух лет.

О предъявлении обвинения Тихонову стало известно 7 июня 2024 года. Это произошло после трагедии, разыгравшейся в водах Большого пруда Екатерининского парка в Пушкине. Тогда опрокинулся понтон с людьми, в результате происшествия погибла одна девушка. Как сообщали СМИ, на понтоне перевозили персонал для проведения частного мероприятия на острове посреди водоема.

Тихонов был монтажником в ООО "Маринпласт", которое изготовило самоходный понтон. С вечера 5 июня по два часа ночи 6 июня он "осуществил посадку 24 человек, нарушив ограничение по предельной пассажировместимости", уточнила суть обвинения судебная пресс-служба. Максимальная вместимость понтона составляла 12 человек.

Помимо прочего, в вину Тихонову также ставилось отсутствие спасательных средств на борту.

Фигурант признал вину. Дело слушалось в особом порядке.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру