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Новости 13:23

В связи со смертельным переворачиванием понтона в Пушкине возбудили второе дело

фото ЗакС политика В связи со смертельным переворачиванием понтона в Пушкине возбудили второе дело

Происшествие на воде в Екатерининском парке, унесшее жизнь девушки, привело ко второму уголовному делу. Его расследуют по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК). Об этом сообщает региональное управление СК.

Напомним, что в парке на Большом пруду перевернулся понтон. Управлявшему маломерным судном фигуранту предъявили обвинение. На лодке, не допущенной к эксплуатации, находилось 24 человека, хотя рассчитана она только на четверых пассажиров.

Понтон принадлежит компании "Маринпласт", у гендиректора которой прошли обыски. Первое дело завели по статье об оказании небезопасных услуг, повлекшем смерть человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК).

Фото: ЗАКС.Ру


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