В Петербурге первое заведение официально включили в реестр ресторанов

Первое заведение общественного питания в Петербурге официально вошло в список ресторанов, сообщил 5 сентября депутат Законодательного собрания Денис Четырбок. Перечень появился в связи со вступлением в силу городского закона о "наливайках".

Ведением реестра занимается городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. По состоянию на 5 сентября в списке насчитывается 133 заявки от заведений, однако абсолютное их большинство пока находятся на рассмотрении. Статус "Включен" имеет только одно заведение, это ресторан "Марчеллис", расположенный в доме № 15 по улице Восстания. Судя по данным, решение было вынесено 3 сентября.

"Это отличный пример добросовестного бизнеса, который следует всем правилам, а значит, может нормально функционировать, безопасно и качественно обслуживать посетителей, не нарушая при этом общественный порядок, тишину и покой жильцов многоквартирных домов в ночное время", — прокомментировал в своем telegram-канале Четырбок появление "первой ласточки" списка.

Включение в реестр ресторанов необходимо заведениям, расположенным в многоквартирных домах, для получения права на ночную торговлю алкоголем. При этом само заведение должно отвечать ряду параметров, без соответствия которым его не внесут в перечень. Речь идет о наличии отдельного входа с фасада и отдельного помещения для приготовления пищи внутри, о раздельных туалетах для персонала и клиентов, о площади зала обслуживания не менее 50 квадратных метров, а также о не менее чем пяти сотрудниках в штате, о наличии тревожной кнопки и заключенного договора с охранной фирмой.

Закон о "наливайках" заработал в Петербурге с 1 сентября. Как сообщил в среду глава КППИТ Александр Ситов, связанные с нормой ограничения могут коснуться 300-350 заведений. По его оценке, в 150 случаях речь идет о маленьких барах, прочие заведения он отнес к категории "наливаек". Часть последних уже прекращает свою работу, отметил он.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру