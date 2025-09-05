На "Фрунзенской" завершили подготовительные работы

Выполнение подготовительных работ в рамках реконструкции станции метро "Фрунзенская" завершено, сообщили 5 сентября в петербургском комитете по транспорту. Сама реконструкция будет выполняться в два этапа.

К настоящему времени рабочие завершили демонтаж и вынос инженерных сетей, а также выполнили подготовительные работы, обустроив котлован с ограждением и смонтировав 208 буронабивных свай. Теперь же идут работы по заливке фундаментной плиты, а также ремонтируется обделка наклонного хода с восстановлением гидроизоляции. Помимо этого, для станции изготавливают четыре эскалатора, их установку планируют начать в первом квартале 2026 года.

В рамках первого этапа реставрации работы сосредоточатся на вестибюле, наклонном ходе и технических и служебных помещениях. Как заявили в комтрансе, первых пассажиров станция вновь примет в 2027 году.

Второй этап посвятят созданию и оснащению Единого диспетчерского центра метрополитена. По планам, полностью работы завершат весной 2029 года.

Ранее стало известно о том, что петербургский метрополитен ищет подрядчика для защиты тоннелей и станций. На эти цели подземка готова потратить до 1,5 млрд рублей.

Андрей Казарлыга / Фото: Комитет по транспорту