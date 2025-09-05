Путин назвал Москву лучшим местом для переговоров с Украиной

Лучшим местом для переговоров по Украине будет Москва, заявил президент Владимир Путин 5 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума. При этом он пообещал полную безопасность украинской делегации в случае ее приезда.

"Если с нами хотят встретиться — мы готовы. Самое лучшее место для этого — столица Российской Федерации, Город-герой Москва", — передает слова Путина "Интерфакс".

Президент назвал "избыточными запросами" предложения о встрече делегаций на площадках, предлагаемых Киевом. В то же время он выразил готовность к проведению встречи на высшем уровне. "Я сказал: готов, пожалуйста, приезжайте, мы совершенно точно обеспечим условия для работы и безопасность. Гарантия стопроцентная", — пообещал он.

В то же время президент скептически отозвался о возможности договориться с украинской стороной по ключевым вопросам. По его мнению, даже при наличии политической воли к установлению договоренностей им могут помешать определенные "юридическо-технические трудности" в виде отмены военного положения на Украине, проведения там референдума и выборов президента.

В среду Путин уже высказывался о возможности встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, и тогда он также предлагал Москву в качестве места для проведения переговоров. При этом, говоря о возможности завершения СВО, российский лидер заявил о наличии "определенного света в конце тоннеля".

