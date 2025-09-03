Путин об окончании СВО: "Мне кажется, есть определённый свет в конце тоннеля"

Президент России Владимир Путин по итогам своего четырехдневного визита в Китай ответил на вопросы журналистов. В том числе и про шанс завершения специальной военной операции в ближайшее время. Отвечая на вопрос телеведущей Ольги Скабеевой о том, ощущает ли глава государства окончание конфликта, глава государства заявил о наличии определенного прогресса в этом направлении. Он также напомнил, что Россия в 2022 году выступала с предложением к украинской стороне учесть пожелания граждан, проживающих на юго-востоке Украины, и вывести свои войска для завершения конфликта.

"В целом это [предложение вывести украинские войска с юго-востока Украины] не вызывало полного отторжения. Но после того, как мы по настоятельным призывам наших западноевропейских коллег отвели войска от Киева, сразу ситуация поменялась, и нам сказали – почти дословно: теперь будем воевать до тех пор, пока либо вы нам голову не отвернёте, либо мы вам", - заявил Путин (цитата по стенограмме на сайте Кремля).

Путин допустил, что достигнуть "приемлемого" варианта прекращения конфликта можно, но если "здравый смысл всё-таки восторжествует". В то же время он отметил стремление США найти решение этого вопроса. При этом российский лидер подчеркнул, что в Кремле видят не только "призывы" от администрации США, но и "искреннее желание".

"Мне кажется, есть определённый свет в конце тоннеля. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Если нет, то нам придётся решить все поставленные перед нами задачи вооруженным путем", - добавил президент.

В ходе брифинга Путин рассказал, что сегодня все группировки Вооруженных сил России успешно наступают по всем направлениям. Также он заявил, что готов к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, но отметил, что ее на подобном уровне необходимо хорошо подготовить, чтобы она вела к позитивным результатом.

"Кстати говоря, Дональд попросил меня, если возможно, провести такую встречу. Я сказал: да, это возможно. В конце концов, если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву – такая встреча состоится", - сказал Путин.

Визит Путина в Китай продлился четыре дня, с 31 августа по 3 сентября. За это время он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, встретился с лидерами иностранных государств и поприсутствовал на торжественном параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.

Константин Леньков / Фото: Кремль