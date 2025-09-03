Комтранс хочет контролировать курьеров на СИМ через специальную систему

В комитете по транспорту состоялось рабочее совещание по вопросу регулирования работы курьерских служб и средств индивидуальной мобильности (СИМ), сообщила пресс-служба ведомства 3 сентября. В комтрансе работают над внедрением комплексных инструментов для контроля над этими сферами.

В совещании приняли участие заместители главы комитета Дмитрий Ваньчков, Алексей Гончаров и Александра Бахмутская, представители Городского центра управления парковками (ГЦУП) и участник программы "Время Героев" Александр Верюжский.

"Мы должны создать прозрачную и эффективную систему, которая, с одной стороны, интегрирует новые виды мобильности в транспортный каркас города, а с другой – обеспечит порядок и безопасность для всех участников дорожного движения", – отметил Ваньчков в ходе встречи.

По итогам заседания было решено разработать специализированную информационную систему для учета и контроля за работой курьеров и операторов самокатов. Кроме того, в комитете намерены интегрировать digital-инструменты в работу по созданию инфраструктуры для СИМ. Наконец, будут совершенствоваться механизмы администрирования нарушений со стороны курьеров.

Напомним, летом Смольный разработал перечень требований к курьерам. Новые постановления выступили в силу с 15 июля, они регламентируют внешний вид работников служб доставки, а также утверждают список зон, в которых им нельзя перемещаться на электросамокатах.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру