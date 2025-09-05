Цивилев предложил сделать бесплатным проезд в метро при сбоях в работе турникетов

Депутат Алексей Цивилев предложил делать свободным проход через турникеты на станциях метрополитена в случае возникновения крупных технических сбоев на устройствах, об этом он сообщил 5 сентября в своем telegram-канале. К посту он приложил копию обращения, адресованного главе комитета по транспорту Валентину Енокаеву, в котором излагает собственную идею.

"Прошу вас рассмотреть возможность организации бесплатного проезда для всех пассажиров метро в период возникновения серьезных технических неполадок", — попросил Енокаева Цивилев.

По словам депутата, причиной для обращения послужили случаи неполадок в работе турникетов подземки, из-за которых пассажиры не могут оплатить проезд с помощью банковских карт или же иными бесконтактными способами. Это влечет создание очередей перед турникетами и провоцирует недовольство пассажиров, отметил Цивилев.

Предоставление свободного прохода в метро во время технических сбоев позволило бы, среди прочего, не допустить увеличение нагрузки на наземный общественный транспорт и обеспечить стабильность транспортных потоков, полагает депутат.

Накануне утром пассажиры метро столкнулись с проблемами при оплате проезда на нескольких станциях, из-за чего им потребовалось приобретать жетоны для проезда. В подземке объяснили произошедшее сбоем в работе системы виртуального проездного билета.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру