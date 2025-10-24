Только треть детей мигрантов сдала тест по русскому языку в Петерубрге

Вице-губернатор Игорь Потапенко во время прямой линии 23 октября заявил, что попасть в школу смогли менее 500 детей мигрантов. Около тысячи человек не смогли пройти обязательное тестирование на знание русского языка. Непосредственно к экзамену допустили около 990 детей. При этом заявок поступило более полутора тысячи.

– Причины разные, в том числе причины неадаптации, незнания русского языка – это основная. Конечно, мы - правительство, жители города - готовы их принять, если бы они сдали, – сказал Потапенко.

Чиновник добавил, что Смольный выделил порядка полутора миллионов рублей региональному отделению "Красного креста" на обучение детей мигрантов.

Отметим, в конце августа, непосредственно перед началом учебного года, в комитете по образованию Петербурга сообщали, что успешно пройти тестирование смогли 257 из 514 детей иностранных граждан. Глава комитета Наталия Путиловская отмечала, что значительная часть не доходит до экзамена из-за проблем с документами.

Закон об обязательной проверке знания русского для детей из семей мигрантов перед поступлением в школу начал действовать с 1 апреля 2025 года. Тестирование предусматривает устную и письменную части. Желающим учиться в российской школе необходимо правильно решить не менее 90% заданий. В Государственной думе необходимость соответствующего закона объясняли низкой социализацией детей мигрантов среди школьников.

Константин Леньков / Фото: Смольный