Беглов продлил на 2026 год запрет мигрантам работать таксистами и курьерами

Действующий в Петербурге запрет на привлечение работающих по патентам иностранцев к труду в сфере доставки и перевозок продлен на весь 2026 год, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Документ опубликован на сайте Смольного 10 декабря.

"Установить на 2026 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Санкт-Петербурга, <...> иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов", — говорится в тексте постановления.

Под запретом для иностранцев останется работа в такси и различные виды курьерской деятельности, включая доставку еды и доставку заказов различными видами транспорта. Отметим, что запрет на работу в этих сферах не распространяется на граждан стран, входящих в Евразийский экономический союз. Помимо России, членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Документ также содержит поручение комитету по труду подготовить предложения о возможности продления ограничений и на 2027 год. Крайним сроком исполнения указан август 2026 года.

Ограничения на работу иностранцев в доставке и такси были введены прошедшим летом с трехмесячным переходным периодом для адаптации бизнеса, трудоустраивающего мигрантов. Срок действия ограничений был установлен до конца 2025 года. В середине ноября стало известно о планах Смольного продлить меру на весь следующий год.

Накануне в ходе прямой линии губернатор Александр Беглов назвал введенные ранее запреты "шагом в правильном направлении". По его мнению, подобная мера не привела ни к коллапсу, ни к серьезному повышению цен. За несколько часов до этого президент Владимир Путин заявил на заседании СПЧ, что Беглов предлагал ему ввести запрет на работу иностранцев курьерами. В качестве аргументации для этого глава государства упомянул, что мигранты зарабатывают в сфере доставки "больше, чем на предприятиях".

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру