Половину поступающих детей мигрантов не зачислили в школы

Из всех детей иностранцев, поступающих в школу в Петербурге в этом учебном году, 50% не смогли сдать тестирование на знание русского языка, сообщил 28 августа РБК со ссылкой на городской комитет по образованию. Без сданного экзамена их не смогут зачислить в школу.

По данным комитета, всего тестирование прошли 514 детей, однако справиться с ним смогли ровно половина из них – 257. При этом многие дети даже не были допущены до экзамена по результатам проверки документов.

"На этапе предоставления документов часть людей отсеивается и даже не доходит до тестирования, потому что у них не хватает документов из перечня. Если проверка документов пройдена, то они получают направление на тестирование. Сдают не очень хорошо", — приводит слова председателя комитета по образованию Наталии Путиловской РБК.

Всего в новом учебном году в Петербурге насчитали 619 тысяч учеников. Из них 60 тысяч пойдут в первый класс.

Напомним, с 1 апреля 2025 года для зачисления в школу ребенок-иностранец должен сдать обязательное тестирование на знание русского языка. Для поступающих во 2-11-й классы экзамен состоит из устной и письменной частей, первоклассникам необходимо пройти только устное тестирование. При этом ребенок должен дать не менее 90% правильных ответов.

Анастасия Луценко, фото: unsplash