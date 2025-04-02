Детям мигрантов подняли требования к знанию русского языка для приема в школу

С 1 апреля в России вступил в силу закон, определяющий условия зачисления детей мигрантов в школы, сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. Теперь для приема в школу ребенок должен показать дать не менее 90% правильных ответов на экзамене по русскому языку.

Тестирование на знание языка будет включать устную и письменную части. Для каждой ступени обучения были разработаны отдельные диагностические материалы. Тестирование для поступления в первый класс будет включать 10 заданий, для 2-5 классов – 20 заданий, для 6-9 классов – 22 задания и 24 задания для 10-11 классов. Для приема в школу необходимо дать не менее 90% правильных ответов, то есть нижний порог для зачисления в 1 класс составит 9 правильных ответов, для 2-5 классов – 18 ответов, для 6-9 классов – 20 ответов и для 10-11 классов 22 ответа.

Соответствующие нормы были разработаны Рособрнадзором. По мнению ведомства, задания позволят объективно оценить уровень владения ребенком русским языком, а также убедиться, что он сможет осилить школьную программу и успешно адаптироваться и социализироваться в школе.

Также, в соответствие с вступившем в силу законом, помимо знания русского языка, все российские школы обязуются проверять законность нахождения детей-иностранцев на территории страны. Как отметил Володин в публикации, это лишь одна из 14 принятых инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики. Он добавил, что вопрос зачисления детей мигрантов в школы остается на контроле ведомства. Оно собирается оценить эффективность принятых норма.

Изначально Рособрнадзор предлагал установить минимальный порог для зачисления на 30% правильных ответов. Этот проект подвергся жесткой критике со стороны Володина. Через несколько дней ведомство опубликовало новый проект приказа, по которому для зачисления в школу ребенок-иностранец должен был сдать тестирование по русскому хотя бы на "тройку".

Отметим, что для получения иностранцами разрешения на временное проживание, вида на жительство или разрешения на работу совершеннолетние мигранты также обязаны сдать экзамены на знание русского языка, а также истории и законодательства России. Ранее в Петербурге подобные тестирования могли проводить РГПУ им. Герцена и СПбГУ, но с 2025 года это право осталось только у педагогического университета. В 2024 году оба вуза получали предостережения от Рособрнадзора. Ведомство заподозрило учреждения в нарушении обязательных требований к проведению экзамена.

Анастасия Луценко, фото: unsplash