Володин раскритиковал проект Рособрнадзора о баллах для детей мигрантов

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал "девальвацией норм закона" проект приказа Рособрнадзора, устанавливающий минимальный порог в 30% верных ответов для успешного прохождения тестирования по русскому языку детьми мигрантов, в своем telegram-канале 13 февраля он опубликовал видео со своей речью.

Ранее Рособрнадзор разработал проект приказа, согласно которому тестирование по русскому языку для детей мигрантов будет считаться пройденным при 30% от максимального количества баллов. В случае утверждения документ вступит в силу 1 апреля.

"Задумайтесь, при 10-бальной шкале 30% – это в лучшем случае "двойка". Получается формализм, фикция", – заявил Володин.

По его словам, закон направлен на то, чтобы ребенок знал русский язык и не испытывал трудностей в школе, однако предложенный норматив этому противоречит.

Как пишет ТАСС, спикер Госдумы предложил вице-спикеру Ирине Яровой подготовить обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину, если Рособрнадзор не изменит свое решение.

Напомним, что в декабре 2024 года был принят закон, запрещающий зачислять в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Новые нормы должны вступить в силу с 1 апреля.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина