Путин подписал закон о проведении тестирования в школах для детей мигрантов

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий поступление в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Соответствующий документ опубликован 28 декабря на портале официального опубликования правовых актов.

С 1 апреля 2025 года все дети иностранных граждан при поступлении в российские школы должны будут пройти тест на знание русского языка. Если уровень владения языком окажется недостаточным, им будет отказано в приеме в учебное заведение.

Минпросвещения России разработает порядок проведения тестирования, а Рособрнадзор установит критерии оценки и минимальное количество баллов для успешного прохождения теста.

С начала года по вопросам нелегальной миграции было принято уже 14 федеральных законов. Новый же закон не только поспособствует социальной адаптации детей мигрантов, но и укрепит систему образования.

фото с сайта Кремля