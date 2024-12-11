ГД приняла закон о запрете приема детей мигрантов в школы без знания русского

Государственная Дума в окончательном чтении приняла закон, который вводит обязательную проверку уровня владения русским языком для детей мигрантов перед их зачислением в школы, об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Кроме того, перед поступлением в образовательное учреждение будет осуществляться проверка законности нахождения ребёнка на территории России. За данный законопроект проголосовали 409 депутатов, только один голосовал против.

Как отметили в пресс-службе думы, с начала года по инициативе депутатов было принято уже 14 федеральных законов, касающихся борьбы с нелегальной миграцией и упрощения контроля за процессами миграции. Новый закон призван не только способствовать социальной адаптации детей мигрантов, но и укрепить систему образования.

Напомним, что в Петербурге экзамены по русскому языку для мигрантов в Петербурге будет проводить исключительно РГПУ им. Герцена. Ранее такие экзамены также проводил СПбГУ.

Фото: ЗАКС.Ру