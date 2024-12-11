В Петербурге экзамены по русскому для мигрантов будет принимать только РГПУ им. Герцена

Экзамены по русскому языку для мигрантов в Петербурге будет проводить исключительно Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена (РГПУ им. Герцена), об этом 11 декабря пишет "Коммерсантъ-СПб" со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РФ.

Вуз включён в перечень из 92 образовательных учреждений, утверждённый правительством России. Примечательно, что Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) в этом списке отсутствует. Стоит отметить, что в апреле оба эти вуза получали предостережения о недопустимости нарушений во время экзаменов для мигрантов.

Сама процедура сдачи экзамена претерпит существенные изменения. Теперь мигранты не смогут повторно сдавать тест с теми же заданиями, если провалили экзамен ранее.

Кроме того, ужесточатся правила проведения: использование телефонов, справочных материалов и шпаргалок будет строго запрещено. В случае нарушения результаты экзамена аннулируются. Для повышения прозрачности процедуры в залах тестирования будет вестись полная видеофиксация.

Напомним, что Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому нельзя будет принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка.

Фото: ЗАКС.Ру