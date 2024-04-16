СПбГУ и РГПУ имени Герцена получили предостережения из-за экзаменов для мигрантов

Пять российских вузов получили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена на знание русского языка, истории России и основ российского законодательства от Рособрнадзора, об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Среди пяти этих вузов, два – петербургские. Предостережения получили Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена (РГПУ им. А.И. Герцена).

Также такие предостережения получил Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН), Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина (ИРЯ им. А.С. Пушкина) и Псковский государственный университет (ПГУ).

Напомним, что в конце марта петербургская полиция провела обыски у сотрудников компании, которая занималась экзаменами по русскому языку для мигрантов. По версии следствия, компания организовывала экзамены для мигрантов на уровень знания русского языка, истории России и основ российского законодательства. При этом фактическая проверка знаний у иностранных граждан не проводилась.

Фото: ЗАКС.Ру