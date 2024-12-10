Закон о запрете принимать в школы детей мигрантов без знания русского принят в первом чтении

Законопроект, запрещающий принимать в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком, принят Государственной думой в первом чтении, об этом 10 декабря в своем Telegram-канале написал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Второе и третье чтения документа планируется провести в среду, 13 декабря. Инициатива предполагает проведение проверок законности нахождения детей приезжих в России и обязательное тестирование на знание русского языка перед поступлением в общеобразовательные учреждения.

"Для обеспечения получения качественного образования и успешного освоения школьной программы необходимо знать русский язык", – написал Володин.

Он подчеркнул, что приезжающие в Россию должны владеть государственным языком, уважать культуру и историю страны, а также строго соблюдать законы. По его словам, среди всех детей мигрантов, 41% испытывает сложности со знанием русского языка.

Напомним, что депутаты ЛДПР разработали законопроект, запрещающий мигрантам проживать ближе 200 метров от школ и детских садов. Таким образом депутаты хотят огородить детей от антисоциального и негативного поведения иностранцев.

Фото: ЗАКС.Ру