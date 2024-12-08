ЛДПР предложила ограничить проживание мигрантов у школ и детских садов

Депутаты ЛДПР разработали законопроект, запрещающий мигрантам проживать ближе 200 метров от школ и детских садов, сообщили 8 декабря в пресс-службе партии.

Инициатива направлена на защиту детей от возможного негативного влияния и антисоциального поведения мигрантов. В ЛДПР также заявили о жалобах на случаи, когда иностранные рабочие остаются ночевать в образовательных учреждениях после ремонта, что, по их мнению, создает угрозу для детей.

Законопроект предусматривает запрет не только на проживание ближе 200 метров, но и на регистрацию мигрантов в зданиях школ, детсадов и других учреждений, где находятся дети.

В партии привели пример из Перми, где здание детского сада временно использовалось как общежитие для рабочих, оставаясь по документам образовательным учреждением.

Напомним, 1 декабря начался эксперимент по сдаче биометрических данных иностранцами во время пересечения границы. Граждане безвизовых стран смогут заранее зарегистрироваться в ЕСИА через мобильное приложение "Госуслуги". Для этого потребуется загрузить фотографию, предоставить биометрические данные и заполнить заявление с указанием цели поездки.

фото: ЗАКС.Ру