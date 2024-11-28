Иностранцев обяжут сдавать биометрию при въезде в Россию

С 1 декабря в России начинается эксперимент по сдаче биометрических данных иностранцами при пересечении границы. Об этом сообщается на сайте Минтранса, передает "Парламентская газета".

На первом этапе, который продлится до 30 июня 2025 года, эксперимент будет проводиться в московских аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский, а также на автомобильном пункте пропуска "Маштаково" в Оренбургской области. В рамках программы мигранты и лица без гражданства, въезжающие в Россию, будут обязаны сдавать биометрические данные.

Позже эксперимент охватит все пограничные переходы. Иностранные граждане из безвизовых стран смогут заранее зарегистрироваться в ЕСИА через мобильное приложение "Госуслуги", загрузить фотографии, предоставить биометрические данные и заполнить заявление с указанием целей поездки.

Согласно информации Минтранса, нововведение не затронет детей младше шести лет, граждан Белоруссии, дипломатов, сотрудников иностранных посольств и консульств в России, работников международных организаций, аккредитованных в стране, а также их близких родственников. Эксперимент продлится до 30 июня 2026 года.

Напомним, вчера в Петербурге раскрыли вероятную схему фиктивной регистрации 21 тысячи мигрантов.

фото: ЗАКС.Ру