В Петербурге раскрыли вероятную схему фиктивной регистрации 21 тысячи мигрантов

В Петербурге задержали подозреваемого в организации незаконной миграции, сообщили 27 ноября в пресс-службе городского управления СК РФ. Задержанным оказался уроженец Петропавловска-Камчатского. Ему и другим предполагаемым участникам преступной схемы, чьи личности сейчас устанавливаются, инкриминируют организацию незаконной миграции, совершенную группой лиц (п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье составляет до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, летом 2022 года задержанный вместе с подельниками якобы разработал схему фиктивной постановки иностранцев на учет за денежное вознаграждение. Для этого они использовали реквизиты юридического лица, которое фактически не вело никакой хозяйственной деятельности, чтобы заполнять бланки уведомлений о прибытии мигрантов.

Организаторы схемы находили иностранцев, желающих получить регистрацию и патенты, однако никто из них фактически не проживал по указанным адресам. По предварительным данным, таким образом было оформлено более 21 тысячи человек.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения задержанному и избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в Госдуму внесли законопроект, запрещающий принимать детей мигрантов в школы без знания русского языка.

фото: ЗАКС.Ру