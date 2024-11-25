Законопроект о запрете на прием в школы детей мигрантов без знания русского внесен в Госдуму

В Государственную думу внесли законопроект, предусматривающий запрет на прием в школы детей иностранных граждан, которые недостаточно хорошо владеют русским языком. Документ размещен в законодательной базе нижней палаты парламента. Среди соавторов инициативы спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также лидеры всех пяти фракций парламента.

Согласно законопроекту, предлагается внести изменения в закон "Об образовании", добавив в него положение об обязательном тестировании на знание русского языка для поступления в школу. Дальнейшее обучение будет возможно исключительно после успешного тестирования. Проверка знания русского языка будет проводиться бесплатно в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, уточняется в документе.

Порядок тестирования будет утверждать федеральный орган исполнительной власти, в частности Минпросвещения.

"Обязательное тестирование вводится в целях обеспечения успешного освоения иностранными гражданами образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования на государственном языке Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к документу.

О планах депутатов подготовить такую инициативу стало известно в середине ноября. Законопроект прокомментировал глава Совета по правам человека Валерий Фадеев, который считает, что государство должно взять на себя обязанность по обучению таких детей, если они являются гражданами России.

фото: ЗАКС.Ру