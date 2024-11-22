Глава СПЧ: Государство должно взять на себя обязанность обучения детей мигрантов

Председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев провел совещание рабочей группы по вопросам образования, где обсуждались ключевые проблемы, которые могут быть подняты на декабрьской встрече с президентом России, об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

Одной из главных тем стало образование детей мигрантов. Как отметил Фадеев, предложение не принимать в школу детей мигрантов, не знающих русского языка, было принято. Однако он уточнил, что это не значило не обучать их.

По его словам, в семьях мигрантов родители нередко плохо владеют русским языком и не проявляют интереса к обучению своих детей, особенно девочек. В подобных условиях, если не вмешаться, дети рискуют оказаться на периферии общества.

"Государство должно взять на себя обязанность их обучения, если они являются гражданами России. Мы не должны их маргинализировать!" – подчеркнул глава СПЧ.

Напомним, что в Госдуме хотят обсудить законопроект, который предусматривает запрет на прием в российские школы детей мигрантов без знания русского языка.

Фото: пресс-служба СПЧ