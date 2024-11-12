В Госдуме предлагают запретить брать в школы детей мигрантов без знания русского

В Государственной думе хотят обсудить законопроект, который предусматривает запрет на прием в российские школы детей мигрантов без знания русского языка, об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе парламента.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, депутаты предлагают ввести для детей мигрантов обязательное прохождение тестирования на знание русского языка.

Кроме этого, спикер заявил, что депутаты собираются направить кабмину предложения по решению вопросов, которые связаны с трудовой миграцией и миграцией семьями.

Также Володин добавил, что в среду, 13 ноября, пройдет второе чтение законопроекта об ответственности за фиктивную регистрацию мигрантов.

Напомним, что президент Владимир Путин подписал закон о противодействии фиктивным бракам с гражданами иных государств. Иностранцы смогут получить разрешение на временное проживание спустя три года после свадьбы с гражданином РФ.

Фото: ЗАКС.Ру