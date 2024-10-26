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Новости 16:44

Путин подписал закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов

фото ЗакС политика Путин подписал закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов

Президент Владимир Путин подписал закон о противодействии фиктивным бракам с гражданами иных государств, следует из информации на официальном портале опубликования правовых актов. Документ был выложен на сайте 26 октября.

Согласно тексту закона, отныне иностранцы смогут получить разрешение на временное проживание вне квоты лишь спустя три года после свадьбы с гражданином России. Другим основанием для выдачи разрешения может стать рождение или усыновление ребенка в браке с российским гражданином.

Ранее на этой неделе закон получил одобрение Совета Федерации.

Фото: Kremlin.ru


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