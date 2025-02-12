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Новости 20:01

Детям мигрантов нужно будет набрать 30% в тесте по русскому для поступления

фото ЗакС политика Детям мигрантов нужно будет набрать 30% в тесте по русскому для поступления

Рособрнадзор подготовил проект, устанавливающий минимальные баллы для успешного прохождения тестирования по русскому языку детьми мигрантов, сообщает 12 февраля ТАСС. Согласно документу, тестирование будет считаться пройденным при 30% верных ответов.

В проекте указано, что для подтверждения уровня владения русским языком, достаточного для освоения образовательных программ начальной школы, иностранные граждане и лица без гражданства должны набрать не менее 30% от максимально возможного количества баллов. Такой же порог предлагается установить для приема в другие классы.

Если приказ будет принят, он вступит в силу с 1 апреля.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий поступление в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Проводиться тестирование будет в государственных или муниципальных школах. Для поступления ребенок должен демонстрировать знание языка, достаточное для успешного освоения образовательных программ начального, основного и среднего общего образования.

фото: Unsplash


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