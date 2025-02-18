Рособрнадзор повысил требования к тесту по русскому языку для детей мигрантов

Изменился проект приказа Рособрнадзора, устанавливающего минимальные баллы по тесту на знание русского языка для детей мигрантов, желающих поступить в российские школы, новую версию опубликовали 18 февраля.

Согласно обновлённому проекту, иностранцам и лицам без гражданства теперь необходимо будет сдать тест хотя бы на "тройку". В первоначальном варианте порог успешного прохождения теста составлял всего 30% правильных ответов.

Это вызвало недовольство депутатов, в частности, председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал инициативу "девальвацией" норм закона. После этого в Рособрнадзоре пообещали внести изменения.

Напомним, что закон, запрещающий принимать в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком, был подписан президентом Владимиром Путиным в декабре 2024 года и вступит в силу 1 апреля 2025 года.

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