Путин: Скорее, Трамп говорит о переносе встречи

Президент России Владимир Путин 23 октября прокомментировал последние заявления президента США Дональда Трампа об отмене встречи двух лидеров, которая, как предполагалось, должна была состояться в Будапеште. По мнению российского президента, Трамп имел в виду возможный перенос саммита на более поздний срок.

"Я знаком с этим заявлением, президент США решил отменить – или перенести эту встречу, скорее, он говорит о переносе этой встречи. Что можно сказать? Диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, чем какие-то споры или – тем более – война. Поэтому мы всегда это поддерживали, продолжение диалога, и сейчас это поддерживаем", – сказал Путин во время встречи с журналистами (цитата по сайту Кремля).

Путин отметил, что инициатива новой встречи исходила от американской стороны. Также президент заявил, что новые санкции, введенные в отношении России, будут иметь "определенные последствия", но не окажут существенного влияния на российскую экономику.

О возможной встрече Путина и Трампа последний сообщил 16 октября после телефонного разговора глав России и США. В качестве возможной площадки выбрали Венгрию. Президент Виктор Орбан заявил, что готов предоставить все необходимые условия для организации саммита.

Константин Леньков / Фото: Кремль