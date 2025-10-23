Путин предложил объявить 2027 год "Годом географии"

Президент России Владимир Путин во время выступления на съезде Русского географического общества предложил объявить 2027 год "Годом географии". С соответствующей просьбой он обратился к правительству России, передает агентство ТАСС.

"С учетом вклада наших географов разных эпох в укрепление государства и высочайшей значимости географической науки прошу правительство проработать возможность объявления 2027 года Годом географии", - заявил Путин (цитата по ТАСС).

Отметим, 2026 год по решению президента станет "Годом образования". Такое заявление он сделал во время выступления на сессии дискуссионного клуба "Валдай". "Год образования" будет также объявлен в Китае.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявлял, что считает необходимым объявить 2027 год в России "Годом Арктики". В этом вопросе его поддержал заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев.

Константин Леньков / Фото: Кремль